في هذه الحالة.. احذر تناول الشاي والقهوة بعد الفسيخ والرنجة -كارثة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

يحتفل المصريون غدا الإثنين بشم النسيم 2024، ومن أهم مظاهر الاحتفال تناول الفسيخ والرنجة والأسماك المملحة.

وكشف الدكتور مجدي نزيه استشاري وخبير التغذية العلاجية خلال استضافته في برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد" عن خطأ يقع فيه الكثير من الأشخاص بعد تناول الفسيخ، وهو شرب المشروبات الغازية اعتقادا منهم أنها تساعد على الهضم.

وأوضح خبير التغذية العلاجية أن تناول المشروبات الغازية بعد الفسيخ والرنجة قد يؤدي إلى القضاء على البكتيريا النافعة داخل المعدة.

وأضاف نزيه أنه من الأفضل شرب كمية مناسبة من الماء بعد تناول الفسيخ، حيث أنها تسهم في إزالة الأملاح الزائدة من الجسم.

وتابع مجدي أنه لا يوجد مشكلة من شرب الشاي أو القهوة بعد تناول الأسماك المملحة، ولكن يجب الحرص على تناول الماء مع هذه المشروبات لطرد الصوديوم الزائد الذي يضر بالجسم.

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