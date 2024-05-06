الموظف في هذه الدولة العربية لا يعمل أكثر من 8 دقائق يوميا.. ما القصة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

جدل كبير أثارته دراسة أجرتها الجمعية التونسية لمكافحة الفساد، إذ كشفت أن الموظف في تونس لا يعمل فعليا أكثر من 8 دقائق في اليوم.

وبحسب الجمعية، فإن أيام عمل الموظف التونسي سنويا لا تتجاوز 105 من أصل 356، مضيفة أن نسبة غياب الموظفين في الإدارة التونسية ارتفعت بـ 6%.

كما كشفت الدراسة أن موظفا من كل 5 فقط يعمل ويكتفي الباقون بالحضور، ما يتسبب في تعطيل مصالح المواطنين، بحسب صحيفة "النهار" اللبنانية.

وتعتزم السلطات في تونس الالتفات لخدمات مؤسساتها الحكومية، بعد تضاعف شكاوى التونسيين من إنتاجية الإدارات الرسمية وأدائها، خاصة مع تجاوز عدد الموظفين الحكوميين في تونس 600 ألف، لكن هذا العدد الكبير لا ينعكس على خدمات الإدارات الحكومية.

ولا يشعر التونسيون بالرضا على أداء الإدارت الحكومية وغالبا ما يعبرون عن تذمرهم من سوء خدمات عدد كبير منها، ما يتسبب في خسارتهم لوقتهم ومالهم وتعطل مصالحهم.

وقال رئيس الجمعية التونسية لمكافحة الفساد إبراهيم الميساوي إن سبب رداءة الخدمات غياب الشفافية في التوظيف والتكليف، مشيرا إلى أن الكفاءة لا تحترم في مناسبات كثيرة، علاوة على ضعف تطبيق منظومة الرقمنة للخدمات الإدارية.

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