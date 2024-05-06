هذا ما يحدث للكوليسترول والسكر والقلب عند تناول البصل الأخضر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت: هند سامي

البصل الأخضر ليس مجرد إضافات لذيذة إلى الأطباق المختلفة ولكنه يقدم أيضًا العديد من الفوائد الصحية المذهلة للجسم، قد يفيد في حالات طبية مثل أمراض القلب والكوليسترول، وغيرها من الفوائد الهامة وفقاً لما ذكر موقع"bebodywise".

فوائد البصل الأخضر

1. يمنع نزلات البرد والانفلونزا

نظرًا لامتلاكه خصائص مضادة للبكتيريا والفيروسات، فهو دواء ممتاز لعلاج الالتهابات الفيروسية والأنفلونزا، كما أنه يقلل من المخاط الزائد ويحارب البرد.

2. يساعد في عملية الهضم

يمكنك تناول البصل الأخضر بانتظام لزيادة معدل الهضم، إذا كنت تعاني من مشاكل الهضم الشديدة مثل التهاب المعدة والحموضة والإمساك وغيرها من الاضطرابات.

يحتوي البصل الأخضر على الألياف التي تساعد في حركة البراز، ويعالج البصل الأخضر انتفاخ الأمعاء، ويجعل الجهاز الهضمي نشيطاً للغاية.

3. يقلل من خطر الإصابة بالسرطان

يحتوي البصل الأخضر على مركبات قوية تحتوي على الكبريت تسمى كبريتيد الأليل، والتي تساعد على الوقاية من سرطان القولون، علاوة على ذلك، تمنع مركبات الفلافونويد السرطان عن طريق تثبيط أوكسيديز الزانثين، وهو إنزيم يدمر الحمض النووي والأنسجة الخلوية عن طريق إنتاج الجذور الحرة.

4. يخفض مستويات السكر في الدم

أظهرت الدراسات أن مركبات الكبريت الموجودة في البصل الأخضر تقلل مستويات السكر في الدم عن طريق زيادة مستويات الأنسولين.

5. جيد لعينك

يحتوي البصل الأخضر على فيتامين A، الذي يلعب دورًا حيويًا في الحفاظ على الرؤية الطبيعية والحفاظ على صحة وقوة عينيك.

6. يحافظ على صحة قلبك

يساعد فيتامين C الموجود في البصل الأخضر على خفض مستويات الكوليسترول وضغط الدم المرتفعة في الجسم، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب، كما تساعد مركبات الكبريت الموجودة في هذا البصل أيضًا على تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية.

7. يعزز المناعة

لاحتوائه على فيتامينات C وA، يعمل البصل الأخضر على تقوية جهاز المناعة ويحمي من الالتهابات.

8يمنع مضاعفات المعدة

يعد البصل الأخضر علاج طبيعي فعال لعلاج مشاكل الجهاز الهضمي ومنع الإسهال والغثيان ومضاعفات المعدة، بالإضافة إلى ذلك، يساعد في تحسين شهيتك، كما يحتوي هذا الخضار على الكثير من الألياف، مما يساعد الجهاز الهضمي على العمل بشكل أفضل.

9. يساعد في بناء صحة العظام

من خلال تناول البصل الأخضر، يحصل الجسم على فيتامين K، وهذا الفيتامين مهم لصحة العظام، وتربط الأبحاث بين البصل وانخفاض خطر الإصابة بهشاشة العظام.

10. يعمل كمضاد للشيخوخة

باعتباره مصدر غني لفيتامين C، يحمي البصل الأخضر انسجة الجسم من التلف والالتهابات عن طريق العمل كمضادات للأكسدة.

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