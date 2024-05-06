بعد تناول الفسيخ والرنجة.. 6 مشروبات تزيل السموم من الجسم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

يوافق شم النسيم السادس من مايو ويعد مناسبة مميزة لتناول الفسيخ والرنجة، لكن من الأفضل تجنب الإفراط في تناولهما والحرص على تناول مشروبات لإزالة السموم من الجسم.

ويكشف موقع "healthshots" أبرز 6 مشروبات لإزالة السموم من الجسم.

الماء

تناول الماء بعد الفسيخ والرنجة يسهم في التخلص من السموم وتحسين الجهاز الهضمي.

الزنجبيل

يساعد على التخلص من السموم، وذلك لأنه ينظف الجسم عن طريق تحفيز عملية الهضم ويزيد الدورة الدموية ويسبب التعرق.

ماء التفاح والقرفة

يحتوي على البكتين ومواد كيميائية نباتية تساعد على طرد السموم من الجسم، وإعادة التوازن في الجسم ومحاربة الجذور الحرة.

عصير الليمون بالنعناع

يساعد النعناع والليمون على علاج عسر الهضم وإزالة السموم، وذلك بفضل احتواء الليمون على نسبة عالية من فيتامين سي، مما يسهم في تقوية جهاز المناعة.

مشروب الخيار والنعناع

النعناع يحسن تدفق الصفراء في المعدة وبعد إضافته للخيار الغني بمضادات الأكسدة يساعد على التخلص من السموم الزائدة وحماية الجسم من الإجهاد التأكسدي.

عصير الرمان

يحتوي على نسبة عالية من فيتامين سي ومضادات الأكسدة "البونيكالاجين"، مما يساعد في إزالة السموم.

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