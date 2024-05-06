4 أعراض تحذيرية لسرطان قاتل تظهر قبل الإصابة بسنوات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

سرطان الأمعاء أحد أكثر أنواع السرطان شيوعا في العالم، حيث يُصيب الكثير من الأشخاص كل عام.

ولكن، توجد بعض العلامات التحذيرية المبكرة التي تساعد على اكتشافه في مراحله الأولى.

وكشفت دراسة حديثة أجراها باحثون من كلية الطب بجامعة واشنطن في سانت لويس، عن وجود 4 أعراض رئيسية تظهر على مرضى سرطان الأمعاء، وذلك قبل سنتين و3 أشهر من التشخيص، وفقا لصحيفة "إكسبريس" البريطانية.

وتناولت الدراسة التي نُشرت في مجلة المعهد الوطني للسرطان بيانات أكثر من 5000 مريض، وتشمل الأعراض:

ألم البطن.

نزيف المستقيم.

الإسهال.

فقر الدم بسبب نقص الحديد.

أوضح كبير الباحثين "يين كاو" أن سرطان الأمعاء مرض لا يقتصر على كبار السن فقط، بل يمكن أن يُصيب الشباب أيضا.

ودعا الجميع إلى توخي الحذر من العلامات التحذيرية لهذا المرض، والتي تكون خطيرة، والتعامل معها بجدية.

وأشارت هيئة الخدمات الصحية البريطانية، الأعراض الرئيسية لسرطان الأمعاء، وتشمل:

الإسهال أو الإمساك.

الحاجة إلى التبرز.

وجود دم في البراز.

ألم في البطن.

الانتفاخ.

فقدان الوزن غير المبرر.

الشعور بالتعب الشديد دون سبب.

إذا شعرت بأي أعراض لسرطان الأمعاء، عليك الذهاب للطبيب المختص فورا.

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