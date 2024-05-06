عمر كماني وندى أديل.. حكاية حفل زفاف تكلف 960 مليون جنيه في 4 أيام (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - في حفل زفاف اتسم بالبذخ والثراء، واستمر 4 أيام، احتفل الملياردير البريطاني، والهندي الأصل، عمر كماني، بزفافه على عارضة الأزياء ندى أديل.

وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن حفل الزفاف بدأ في فرنسا وانتهى في الهند، وتكلف 20 مليون دولار، 960 مليون جنيه مصري، في 4 أيام، وشهد حضور شخصيات شهيرة مثل ماريا كاري وأندريا بوتشيلي، وعارضة الأزياء الشهيرة نعومي كامبل.

الحفل بدأ بليلة الحناء الخميس الماضي، ثم الزفاف الجمعة الماضية، في فندق Grand Allée، بجنوب فرنسا.

وفي يوم السبت، احتفل الزوجان بحفل زفاف هندي، إذ شارك الضيوف الزوجين بارتداء ملابس بيضاء تقليدية مزينة بأكاليل حول أعناقهم، بينما اختتم حفل الزفاف بحفلة شواء في الهواء الطلق أمس الأحد.

وشهد الحفل أداء المغني الشهير أندريا بوتشيلي واحدة من أهم أغانيه أثناء سير العروس في الممر بمرافقة أوركسترا كاملة، كما تضمن عرضا خاصا لأيقونة الموسيقى ماريا كاري.

وتواجد في الحفل فنانون لرسم الحناء للضيوف وراقصات استعراضيات للنار والرقص الشرقي أيضا، مع عرض مذهل للألعاب النارية في السماء.

وملأ عمر كماني منصة العروسين بعشرة آلاف وردة بيضاء وعشرات الشموع بينما عزف 25 موسيقيا أغنية الجميلة والوحش خلال دخول العروس إلى المكان.