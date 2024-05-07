أثارت جدلا بسبب حفل زفافها.. 8 معلومات عن مايا رعيدي ملكة جمال لبنان السابقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

تصدر حفل زفاف ملكة جمال لبنان السابقة، مايا رعيدي، التريند على مواقع التواصل الاجتماعي، وجاء ذلك بعد انتشار فيديوهات وصور حفل الزفاف.

وأثار حفل الزفاف الجدل، بعد تعرض العروس لانتقادات بسبب بساطة فستانها الذي اعتبره البعض غير لائق لحفل زفاف، ولكن مايا قررت الرد على هذه الانتقادات بطريقتها الخاصة، اذ نشرت عدد من والصور على حسابها عبر انستجرام لتجهيزات وأجواء الحفل، كما قصدت في إحدى الصور إبراز تفاصيل الفستان الدقيقة

وأطلت مايا رعيدي بفستان أنيق وبسيط من توقيع اللبناني العالمي جورج حبيقة.

الفستان باللون الأبيض ضيق وطويل، ممزوج بالورود من على الطرف السفلي، بجانب استرس موجود عليه بالكامل من فتحة ساق جانبية طويلة.

وجاء الفستان دون أكمام، ونسقت معه مايا بليزر ذات أكمام طويلة وقفازات ناعمة بها بعض حبات اللؤلؤ والستراس ، ليظهر جمالها وأنوثتها.

ومن الناحية الجمالية اختارت مايا رعيدي مكياجا هادئا وبسيطا، واختارت تسريحة شعر ذيل حصان.

ويوضح " الخليج 365 " أبرز المعلومات عن مايا رعيدي على النحو التالي، وفق لبعض وسائل الإعلام اللبنانية، ومواقع التواصل الاجتماعي:

ولدت عام 1995.

تبلغ من العمر 29 عام .

تعود أصولها لقرية وطي حوب بشمال لبنان.

والدها لبناني، ووالدتها روسيا.

توجت مايا رعيدي بلقب ملكة جمال لبنان عام 2018 لعام 2021.

عندما حصلت على لقب أجمل ملكة جمالا في لبنان كانت تملك من العمر 22 عام .

تخرجت مايا رعيدي من كلية الصيدلة عام 2020.

سبق أن أعلنت عن خطبتها من شخص سابق ولكن لم تكتمل الخطبة.