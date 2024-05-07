أعراض إذا ظهرت عليك تدل على ارتفاع ضغط الدم الرئوي

محمد اسماعيل - القاهرة - حذر الدكتور الروسي أخصائي أمراض القلب دينيس سوكولوف من مخاطر ارتفاع ضغط الدم الرئوي، مشيرا إلى أن ضيق التنفس أثناء الراحة قد يكون أحد العلامات المبكرة لهذا المرض الخطير، وفقا لصحيفة "إزفيستيا" الروسية".

قال سوكولوف إن ارتفاع ضغط الدم الرئوي يحدث بسبب زيادة ضغط الدم في الشريان الرئوي، وهو الشريان الذي ينقل الدم من القلب إلى الرئتين.

وأشار إلى أن هذا المرض معقد، ما يجعل تشخيصه وعلاجه أمرًا صعبًا.

وفي المراحل المتأخرة من المرض، ترتفع نسبة الوفاة بشكل كبير، حيث تشير الإحصائيات إلى أن 50 % من المرضى، يموتون خلال خمس سنوات من تشخيصهم.

عوامل الخطر

النساء أكثر عرضة للإصابة من الرجال.

تزداد احتمالية الإصابة بين سن 20 و 40 عامًا.

زيادة خطر الإصابة بالأمراض المعدية، مثل فيروس نقص المناعة البشرية والتهاب الكبد.

ارتفاع ضغط الدم في الوريد البابي.

أمراض القلب والظروف المرتبطة بارتفاع ضغط الدم الشرياني.

تناول بعض الأدوية، مثل موانع الحمل الفموية ومضادات الاكتئاب.

أعراض أخرى لـ فرط ضغط الدم الرئوي

الشعور المستمر بالتعب.

السعال المزعج والمستمر.

الدوخة المتكررة والإغماء.

المضاعفات

يؤدي ارتفاع ضغط الدم الرئوي إلى مضاعفات خطيرة، مثل:

قصور القلب المزمن.

تجلط الدم.

ونصح "سوكولوف" بضرورة الذهاب للطبيب المختص فورا، إذا لاحظت أي من هذه الأعراض.

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