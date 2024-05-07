أفضل 3 عصائر طبيعية لإنقاص الوزن- تناولها فورا

محمد اسماعيل - القاهرة - يعاني الكثير من صعوبة اختيار الأطعمة والمشروبات التي تساعدهم على إنقاص الوزن، وهناك 3 وصفات لعصائر غنية بالمغذيات تُسهم في تحقيق هذا الأمر، وفقا لموقع "Times of India".

العصير الأرجواني

المكونات

ثمرة شمندر صغيرة، مقشرة ومقطعة.

جزرة متوسطة الحجم.

خيار.

تفاح.

قطعة من الزنجبيل الطازج المقشر.

الفوائد:

يساعد هذا المشروب على تسهيل الهضم وتعزيز الشعور بالشبع، كما أنه غني بالفيتامينات والمعادن مثل فيتامين C والبوتاسيوم والمنغنيز، ما يعزز عملية التمثيل الغذائي وحرق الدهون، وبالتالي إنقاص الوزن.

العصير البرتقالي

المكونات

ثمرة من الجزر.

ثمرة من البرتقال.

1/2 كوب أناناس .

قطعة من الزنجبيل الطازج.

1/2 ملعقة صغيرة من الكركم.

الفوائد

يحتوي هذا المزيج على نسبة عالية من فيتامين C ومضادات الأكسدة، التي تؤدي إلى تقوية المناعة وفقدان الوزن، بالإضافة إلى، المساعدة في التقليل من الانتفاخ، والتهابات الجسم، وكلها عوامل رئيسية تُسهم في التخلص من الوزن الزائد.

العصير الأخضر

المكونات:

سبانخ.

تفاح.

ثمرة من الخيار.

عصير نصف ليمونة.

قطعة من الزنجبيل الطازج.

الفوائد:

غني بالفيتامينات والمعادن، مثل الحديد والكالسيوم وفيتامينات A وC وK، ما يعزز الشعور بالشبع، ويطرد السموم من الجسم، ويعزز صحة الجهاز المناعي.

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