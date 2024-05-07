الامارات | دروموند موني كوتس.. يعرض «المستحيل» في ابوظبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يقدم اللاعب البريطاني دروموند موني كوتس الملقب بـ«DMC»، عرضه المسرحي باسم «المستحيل» أيام: الجمعة، والسبت، والأحد في قصر الإمارات ماندارين أورينتال بأبوظبي.

وفور الانتهاء من هذا العرض، سيستمتع الضيوف بتناول أشهى الأطباق في مطعم برودواي، الذي يمزج بين فن الطهي والموسيقى الحية والأجواء المفعمة بالحيوية، وذلك من خلال قائمة النكهات الفرنسية والبريطانية المعدة بدقة. وستكون هذه التجربة بمثابة رحلة ترفيهية مميزة خلال عطلة نهاية الأسبوع.