كيف تقي كليتيك من أمراض فتاكة؟.. الحل في 7 أطعمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

الكليتان تؤديان دورا حيويا في تصفية الدم من السموم والفضلات، وتنظيم ضغط الدم، والتحكم في توازن السوائل في الجسم، وتؤدي التغذية السليمة دورا مهما في تعزيز وظائف الكلى والوقاية من الأمراض.

وتوجد العديد من الأطعمة التي تحمي الكليتين وتساعدهما على أداء أدوارهما وتقيهما من العديد من الأمراض، وفقا لموقعي "webmd"، و"cnet".

الأسماك الدهنية

تساعد أوميجا 3 الدهنية الموجودة في الأسماك الدهنية على خفض ضغط الدم، ما يخفف العبء على الكلى ويقلل من خطر الإصابة بأمراض الكلى المزمنة.

الفلفل الحلو

من الخضروات الغنية بالعناصر الغذائية الأساسية، مع انخفاض محتواه من البوتاسيوم، ما يجعله خيارا مثاليا لمرضى الكلى، فهو غني بالفيتامينات الضرورية للجسم، مثل فيتامينات B6 و B9 و C و K.

التوت

غني بمضادات الأكسدة التي تُسهم في مكافحة الجذور الحرة وتقلل من الالتهابات، ما يحمي الكلى من التلف.

الثوم

من الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة والمضادة للالتهابات، ما يجعله صديق مثالي لصحة الكلى، فضلا عن "الأليسين"، وهو مركب نشط له تأثيرات وقائية قوية على الكلى.

البصل

بفضل احتوائه على كمية وفيرة من مضادات الأكسدة التي تزيل السموم وتنظف الكلى، كما أنه مصدر غني بالفيتامينات B6 وC، والمعادن مثل المنجنيز والنحاس.

الجرجير

لأنه مصدر غني بمضادات الأكسدة التي تُسهم على مكافحة الجذور الحرة، وحماية الكلى من التلف.

بياض البيض

خيار غذائي مثالي للأشخاص الذين يعانون من مشكلات في الكلى، خاصة في المراحل المتقدمة من مرض الكلى المزمن أو أثناء غسيل الكلى.



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