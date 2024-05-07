بتحب التوت؟.. لن تتخيل ما يفعله كوب عصير منه لجسمك في الحر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

في موسمه يظل التوت من الفواكه المفضلة، سواء تناوله كفاكهة محببة أو على شكل عصير، وإلى جانب مذاقه وقدرته على الترطيب، فكوب واحد من عصير التوت له فوائد عديدة.

وتقول الدكتورة نهلة عبدالوهاب، استشاري البكتريا والمناعة ورئيس قسم التغذية الحيوية بمستشفى جامعة القاهرة، إن عصير التوت يعمل على تبريد الجسم في الحر ويحتوي على نسبة كبيرة من الماء، وشرب كوب واحد يساعد على ترطيب الجسم.

وأضافت لـ"الخليج 365" أن شرب عصير التوت يساعد على خفض درجة الحرارة ومكافحة الجفاف، خاصةً في الأيام ذات درجة الحرارة المرتفعة.

وأشارت إلى أن عصير التوت غني بمضادات الأكسدة التي تساعد على حماية خلايا الدماغ من التلف، ويعزز قوة الذاكرة والتركيز، كما أنه غني بفيتامين سي وهو ضروري لصحة المناعة.

وأكدت أن عصير التوت له فوائد أخرى مثل ما يلي:

تحسين صحة القلب.

خفض الكوليسترول الضار بالجسم.

ضروري لصحة القلب.

يساعد على تنظيم ضغط الدم.

تعزيز صحة البشرة.

مصدر غني لفيتامينات والمعادن.

تحسين صحة الهضم.

ونصحت بضرورة غسل التوت جيدا قبل عمل عصير، منعا للتعرض لمشكلات صحية خطيرة، تصيب المعدة والجهاز الهضمي.



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