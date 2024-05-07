ماذا تعرف عن اليوم العالمي ليتامى الإيدز؟.. 10 أعراض تكشف الإصابة بالمرض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

تحتفل دول العالم اليوم 7 مايو بـ"يوم يتامى الإيدز"، ذلك المرض الذي يعرف أيضا بـ"نقص المناعة البشرية" وانتشر في أوائل القرن العشرين.

ومع زيادة عدد الأطفال الصغار الذي تعرض أحد والديهم للإصابة بـ "الإيدز" أعلنت الصفحة الرسمية لليوم العالمي ليتامى الإيدز على موقع فيسبوك أن 7 مايو هو اليوم العالمي للاحتفال بهذا المرض.

ويصف مصطلح "يتامى الإيدز" الطفل الذي توفي أحد والديه بسبب الإصابة بمرض الإيدز قبل أن يبلغ سن البلوغ.

أسباب مرض الإيدز

الإيدز حالة مرضية تحدث بسبب فيروس نقص المناعة البشري الذي يضر بالجهاز المناعي ما يؤدي إلى قلة قدرة الجسم على مكافحة العدوى والأمراض،

وإذا لم يعالج بسرعة يتحول إلى مرض الإيدز.

وقد ينتقل من خلال اتصال الأعضاء التناسلية وممارسة الجنس من دون واق ذكري أو ملامسة دم مصاب، بحسب ما ذكر موقع "mayoclinic".

أعراض الإيدز

يصاب بعض الأشخاص في غضون أسبوعين إلى أربعة أسابيع من دخول الفيروس إلى الجسم، وتشمل الأعراض:

الحمى.

الصداع.

آلام العضلات والمفاصل.

الطفح الجلدي.

التهاب الحلق وتقرحات فموية مؤلمة.

تورم الغدد اللمفية.

الإسهال.

فقدان الوزن.

السعال.

التعرق الليلي.



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