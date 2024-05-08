أسهل طريقة لعمل العوامة المقرمشة.. جهزيها في دقائق وفرحي أطفالك

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

العوامة المقرمشة أو لقمة القاضي واحدة من أشهر الحلويات، التي يمكن تحضيرها بأسهل وأبسط المكونات، للحصول في الأخير على حلوى ذات مذاق رائع، على طريقة الشيف منال العالم والتي يمكن استعراض مكوناتها وتحضيرها في التقرير التالي..

العوامة المقرمشة حلوى محبوبة للأطفال، يحتاج تحضيرها إلى مجموعة من المكونات التي لا يمكن الاستغناء عنها، وفيما يلي المقادير:

كوب ماء دافئ.

زيت للقلي.

ملعقة صغيرة سكر.

فستق حلبي ناعم.

ملعقة صغيرة خميرة فورية ناعمة.

3/4 كوب دقيق.

1/4ملعقة صغيرة بيكنج باودر.

1/4ملعقة صغيرة ملح.

2 ملعقة كبيرة نشا.

ملعقة صغيرة ماء الورد.

شربات الحلويات.

طريقة تحضير العوامة المقرمشة

في إناء يضاف كلًا من الماء والسكر والخميرة معًا.

يضاف الدقيق إلى الخليط السابق.

تخلط جميع المكونات بواسطة المضرب الكهربائي إلى أن تتجانس تمامًا.

يغطى الطبق بواسطة قطعة من النايلون جيدًا، ويتم وضعه في مكان دافىء تمامًا، إلى أن تتضاعف كمية العجينة.

تضاف باقي كمية الدقيق على الخليط السابق.

ينزل الزيت والبكينج بودر تدريجيًا ومن ثم الملح والماء والنشا.

تقلب جميع المكونات معًا لتحصل في النهاية على عجينة متماسكة سائلة وثقيلة القوم في الوقت ذاته.