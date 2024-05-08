3 ماسكات طبيعية تحمي شعرك من التقصف.. ترطيب ونعومة مثالية

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

تعاني الكثير من النساء من تقصف الشعر الذي يتسبب في إعطاء مظهرا غير صحي، ويحدث التقصف بانقسام ساق الشعرة بسبب الحرارة أو المواد الكيميائية، باعتبارهما المتسببان في ضعف الطبقة الخارجية التي تحمي الشعر وهي بشرة الشعر، كما يزيد نقص التغذية، ونقص الترطيب المناسب للشعر، وفقًا لما ذكره موقع emedihealth.

ويُعتبر قص أطراف الشعر المتقصفة كل شهرين إلى 3 أشهر أكثر حل فعال للتقصف، لأن الشعر يُنهك في كل مرة يُغسل أو يُمشط فيها.

وفي ضوء هذا، نستعرض في السطور التالية 3 ماسكات طبيعية لحماية الشعر من التقصف، ما يعطي للشعر مظهرا حيويا وجذابا، وفقًا لتقرير طبي بموقع emedihealth:

ماسك الأفوكادو والزيوت الطبيعية

الأفوكادو مرطب عميق للشعر لأنه يحتوي على البروتين، والأحماض الدهنية، وحمض الفوليك، والمغنيسيوم، وعدد من الفيتامينات ويمكن إعداده، كالتالي:

المكونات

حبة ناضجة من الأفوكادو.

2 ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

طريقة التحضير

اهرسي الأفوكادو واخلطيه مع الزيوت؛ لإنشاء خليط كريمي القوام.

ضعي الخليط على الشعر وتجنبي وضعه على الجذور.

اتركي الخليط على الشعر لمدة 30 دقيقة على الأقل.

اشطفي الشعر جيدًا ثم اغسليه بالشامبو، وكرري تلك الوصفة مرة في الأسبوع.

ماسك الموز والزبادي

تعيد تلك الوصفة للشعر مرونته وتقلل من التكسر بالإضافة إلى الترطيب، والتنعيم، وتحفيز إصلاح الشعر؛ ويمكن تحضير الماسك كالتالي:

المكونات

موزة ناضجة.

ملعقتان كبيرتان من الزبادي العادي.

القليل من ماء الورد.

القليل من عصير الليمون.

طريقة التحضير

اخلطي المكونات في الخلاط الكهربائي.

ضعي الخليط على الشعر، واتركيه لمدة ساعة قبل غسله.

كرري تلك الوصفة مرة إلى مرتين أسبوعيًا.

ماسك صفار البيض وزيت الزيتون

يعتبر ذلك الماسك علاج قوي للتقصف لغناه بالبروتين والأحماض الدهنية، ويمكن تحضيره، كالتالي:

المكونات

صفار بيضة.

3 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.

ملعقة كبيرة من العسل.

طريقة التحضير