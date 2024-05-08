بعد تصدرها التريند.. خبيرة أبراج تكشف القادم لياسمين عبد العزيز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

أثارت الفنانة ياسمين عبد العزيز حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد إذاعة الجزء الأول من حلقتها مساء أمس في برنامج "صاحبة السعادة" مع الإعلامية إسعاد يونس.

وكشفت خبيرة الأبراج والتاروت إيمان خير في تصريحات خاصة لـ "الخليج 365" عن توقعاتها لـ الفنانة ياسمين عبد العزيز الفترة المقبلة.

وقالت إيمان إن الفنانة ياسمين عبد العزيز على الصعيد المهني ستظل متأثرة سلبا خلال الفترة القادمة، لأنها لن تتخطى أزمة الطلاق والانفصال عن الفنان أحمد العوضي.

وأضافت خبيرة الأبراج أن ياسمين مع بداية عام ٢٠٢٥ ستحقق نجاح مهني كبير.

وأشارت خبير التاروت أن الفترة القادمة ستعود ياسمين للفنان أحمد العوضي مرة أخرى.

وتابعت إيمان أن الفنانة ياسمين عبد العزيز من مواليد 16 يناير فهي من مواليد برج الجدي، ومن أبرز مميزاته:

-تتسم امرأة برج الجدي بقوة الشخصية والمثابرة والعناد الذي يدفعها لتحقيق أحلامها وأهدافها.

-النجاح والقدرة على إدارة الأموال.

-الحنية والإخلاص.

-الذكاء الشديد والشجاعة.

-الوفاء في العلاقات الإنسانية والصداقات.

-تفضل الجلوس في المنزل.

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