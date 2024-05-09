الامارات | الممثل البريطاني إيان جيلدر يغيب عن 74 عاماً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توفي الممثل البريطاني إيان جيلدر، الذي يشتهر بأدائه لدور كيفان لانستر في مسلسل «لعبة العروش»، عن عمر يناهز 74 عاماً، بعد خمسة أشهر من إصابته بسرطان القناة الصفراوية.

وقدم جيلدر في مشواره الذي استمر عقوداً شخصية ديكير في برنامج «تورشوود تشيلدرن اوف إيرث»، إضافة إلى شخصية تشارلز المحاضر الليبرالي في مسلسل «هيز دارك ماتيريلز»، وشخصية ديلين في مسلسل «دكتور هو».

ونقلت وكالة «بي ايه ميديا» البريطانية عن الممثل البريطاني بين دانليز القول عبر موقع «إنستغرام» لمشاركة الصور: «بقلوب مثقلة بالحزن أكتب هذا المنشور لأعلن وفاة شريكي إيان جيلدر. لقد تم تشخيص إصابة إيان بسرطان القناة الصفراوية في ديسمبر الماضي، وتوفي الثلاثاء». وأضاف «لقد توقفت عن جميع أعمالي لكي أقوم برعايته، ولكن لم يتوقع أي منا أن هذا الأمر سيحدث سريعاً».