"باروكة من الجرايد وكف دهب ويشمك.. أغرب إطلالات نجوم الفن في جلسات التصوير (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

يحرص نجوم الفن دائما على خطف أنظار الجمهور، لذا يعتمدون على اختيار إطلالات غير تقليدية فى جلسات التصوير.

ونشر نجوم الفن عبر حساباتهم الشخصية على موقع "إنستجرام" أغرب ملابس وإكسسوارات ارتدوها في جلسات التصوير.

رحمة أحمد بباروكة من ورق الجرائد

أثارت الفنانة رحمة أحمد جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي مساء أمس، بجلسة تصوير غربية احتفالا بعيد ميلادها الثلاثين، حيث ارتدت فستانا طويلا باللون الأبيض بقصة "الأوف شولدر"، واعتمدت مكياجا قويا، مع باروكة مصنوعة من ورق الجرائد، ونظارة شمسية.

قفازات ذهبية محمد رمضان

وفي عام 2022، شارك الفنان محمد رمضان عدة صور له داخل طائرته الخاصة، وهو يروج لحفلته التي أُقيمت في مدينة إسطنبول بتركيا.

وأطل محمد وهو يرتدي تيشرت كات، وشورت باللون الكحلي، مع جاكيت باللون الأسود، ونسق مع الإطلالة كوتشي باللون الأصفر النيون، وخطف أنظار متابعيه ومحبيه بقفازات مصنوع من الذهب.

وفي إطلالة أخرى في مارس 2020، ظهر بصورة جديدة ارتدى خلالها قناع وجه مصنوع من الذهب أيضا.

بورنس سمية الخشاب

وتصدرت الفنانة سمية الخشاب تريند مواقع التواصل الاجتماعي، عقب جلسة تصوير خضعت لها في 25 يوليو 2021، حيث ظهرت مرتدية "بورنس" باللون الأبيض داخل غرفة نومها، واعتمدت مكياجا بدرجات النيود، واختارت تسريحة الشعر المنسدل على الجانبين.

وخضعت سمية لجلسة تصوير بالبورنس باللون الأحمر لثاني مرة، في 3 أغسطس 2021، ونشرت صورها عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

مي عز الدين

فاجأت الفنانة مي عز الدين جمهورها بجلسة تصوير مميزة احتفالا بعيد الحب في 15 فبراير 2018، حيث ظهرت في الصور بإطلالة غير مألوفة، مرتدية توب على شكل "بوكيه" من الورد الأحمر، مع بنطلون أخضر.

واعتمدت مي مكياجا قويا، إذ وضعت أحمر شفاه باللون الأحمر ليتناسب مع إطلالتها، بينما اختارت تسريحة شعر مرفوعة لأعلى.

سميرة سعيد

نشرت المطربة المغربية سميرة سعيد صورا لها من جلسة تصوير خضعت لها في سبتمبر 2016، لصالح إحدى المجلات.

وظهرت سميرة بإطلالة غريبة وجريئة أيضا، إذا ارتدت فستانا قصيرا فوق الركبة باللون البنفسجي، ونسقت عليه طبقة أخرى طويلة من البلاستيك الشفاف.

واعتمدت سميرة مكياج بدرجات النيود، واختارت تسريحة الشعر المنسدل على الجانبين، ونسقت مع إطلالتها حذاء أبيض.

شيرين رضا

بينما خضعت الفنانة شيرين رضا، لجلسة تصوير في 30 يناير 2019، ظهرت بشكل مختلف، حيث أطلت مرتدية "اليشمك" على وجهها.

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