4 أخطاء احذرها إذا تعرض شخص للإغماء بسبب الحرارة.. تجنب السوائل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

مع ارتفاع درجات الحرارة قد يتعرض كثيرون للدوار أو الإغماء، وقد يحدث عندما لا تتلقى الدماغ كمية كافية من الدم أو بسبب حالات صحية أخرى.

وكشف موقعا "healthline" و"mayoclinic" عن أخطاء يجب التوقف عنها إذا تعرض شخص أمامك للإغماء في النقاط التالية:

احذر إطعامه بالقوة

في حالة الإغماء قد يصل الطعام إلى الرئتين بدلا من المعدة، ما يؤدي إلى الشعور بعدم الراحة في الجهاز التنفسي والإصابة بالالتهاب الرئوي.

لا للسوائل والمشروبات

قد يؤدي تناول السوائل بشكل غير صحيح إلى حدوث خلل في إلكتروليتات الدم، ثم الإصابة بالنوبات وعدم انتظام ضربات القلب.

الابتعاد عن النهوض بسرعة بمجرد استعادة الوعي

يجب تجنب النهوض سريعا بعد استعادة الوعي، للحد من فرصة تعرض الشخص للإغماء مرة أخرى.

احذر وضعية النوم الخاطئة

وضع الشخص فاقد الوعي في وضعية جانبية قد يقلل من خطر انسداد مجرى الهواء، عن طريق تسهيل الحفاظ على مجرى الهواء مفتوحا والمساعدة في تصريف إفرازات الفم.

نصائح يجب اتباعها عند تعرض شخص للإغماء

تأكد من أن مجرى الهواء واضح.

إذا لم تكن هناك أي علامة على التنفس أو الدورة الدموية، فابدأ بالإنعاش القلبي الرئوي.

استمر في الإنعاش القلبي الرئوي حتى يبدأ الشخص في التنفس من تلقاء نفسه.

إذا كان الشخص ينزف بعد السقوط، فاضغط بشكل مباشر على الجرح للسيطرة على النزيف.

تحقق من وجود أي إصابات.

رفع الرجل فوق مستوى القلب لاستعادة تدفق الدم إلى الدماغ.

إذا كان هناك حشد من الناس، اطلب من الآخرين الابتعاد.

رفع الذقن وإمالة الرأس قليلا إلى جانب واحد للحفاظ على مجرى الهواء.

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