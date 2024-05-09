11 غرفة نوم وكازينو وسينما.. لن تتوقع محتويات قصر بوتين المذهل (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة:

انتشر مقطع فيديو وثقته إحدى الكاميرات الخفية، داخل قصر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المجدد من الداخل، تزامنا مع حفل تنصيبه لفترة رئاسية جديدة، وفقًا لما ورد عبر صحيفة "ديلي ميل".

وأظهر من خلال مقطع الفيديو، تجول الكاميرا الخفية داخل غرفة نوم الرئيس"بوتين"، والحمام وحوض السباحة، كما ظهرت الجدران المزينة بأيقونات وصور مقدسة.

ويحتوي القصر الذي تبلغ مساحته 190 ألف متر مربع، مجمعا تحت الأرض مكونًا من 16 طابق تم بناؤه داخل الجرف، و11 غرفة نوم وكازينو وسينما وصالة ألعاب رياضية وحمام سباحة، كلها تقع داخل مساحة 17000 فدان تخضع لحراسة مشددة.

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