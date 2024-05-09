سر إصابة النساء بالقولون العصبي أكثر من الرجال.. اعرف الأسباب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة:

أعراض متلازمة القولون العصبي مزعجة بشكل كبير للمصابين به، حيث تسبب الشعور بالألم والتقلصات والرغبة في دخول المرحاض أكثر من مرة لتفريغ المعدة.

استشاري الكبد سعيد شلبي، يقول لـ"الخليج 365"، إن هناك العديد من العوامل التي قد تسهم في إصابة النساء بالقولون العصبي أكثر من الرجال.

العوامل الهرمونية

تؤدي الهرمونات الأنثوية، مثل الإستروجين والبروجيسترون، دورًا في تنظيم حركة الأمعاء، يمكن أن تؤدي التغيرات في مستويات هذه الهرمونات، مثل تلك التي تحدث خلال الدورة الشهرية والحمل وانقطاع الطمث، إلى تفاقم أعراض القولون العصبي.

العوامل النفسية

تميل النساء إلى التعرض للاكتئاب والقلق أكثر من الرجال، وهذه الحالات النفسية لها علاقة وثيقة بالقولون العصبي. يمكن أن تؤدي التغيرات في الحالة المزاجية إلى تفاقم أعراض القولون العصبي، مثل آلام البطن والانتفاخ والإسهال أو الإمساك.

العوامل الجينية

تؤدي الجينات دورًا في الإصابة بالقولون العصبي، إذا كان أحد أفراد الأسرة مصابًا بالقولون العصبي، فمن المرجح أن تصاب النساء أكثر من الرجال.

العوامل البيئية

قد تؤدي العوامل البيئية، مثل التعرض للعدوى البكتيرية أو الفيروسية، دورًا في الإصابة بالقولون العصبي، وقد تكون النساء أكثر عرضة للإصابة بهذه العدوى، ما قد يزيد من خطر الإصابة بالقولون العصبي.

حساسية القمح

قد تكون النساء أكثر عرضة لحساسية القمح، والتي يمكن أن تؤدي إلى تفاقم أعراض القولون العصبي.

الاختلافات في الجهاز الهضمي

قد تختلف بنية ووظيفة الجهاز الهضمي بين الرجال والنساء، ما قد يجعل النساء أكثر عرضة للإصابة بالقولون العصبي.

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