"بتتعب بعد تناول الغدا؟".. إليك الأسباب وطرق الوقاية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

يشعر البعض بالخمول بعد تناول وجبة دسمة بشكل خاص على الغداء، ورغم أن الأمر شائع، إلا أنه ليس طبيعيا ويمكن الوقاية منه.

وبحسب thehealthsite، فإن التعب أو النعاس بعد الغداء ليس طبيعيا، إذ يجب أن تكون مستويات الطاقة في جسمك ثابتة، ولا تنخفض بعد تناول الوجبة.

الأسباب

وإذا كنت تعاني من التعب الشديد بعد الظهر، فقد يكون ذلك علامة على أن غداءك لا يمنحك الطاقة التي تحتاجها، لذا يجب تقييم خيارات الغداء.

نصائح مهمة

استبدل الكربوهيدرات والسكريات المكررة بوجبات متوازنة غنية بالبروتينات الخالية من الدهون والدهون الصحية والخضروات المليئة بالألياف، إذ توفر هذه العناصر الغذائية طاقة مستدامة وتبقيك تشعر بالشبع لفترة أطول.

والشعور بالتعب في فترة ما بعد الظهر، خاصة في يوم العمل، يمكن أن يكون ضارًا للأشخاص، ويمكن أن يؤدي استنزاف الطاقة هذا إلى تدمير إبداعهم وإنتاجيتهم، وقد يعتمدون على الوجبات الخفيفة السكرية والمشروبات التي تحتوي على الكافيين للبقاء مستيقظين، إذن، ما الذي يمكن فعله حيال ذلك؟

موازنة نسبة السكر في الدم

من المهم موازنة مستويات السكر في الدم في الجسم، عندما لا يتم تنظيمها، فمن المحتمل أن تواجه انخفاضات في الطاقة والرغبة الشديدة في تناول السكر والقلق، كما أنه يؤثر على الصحة الهرمونية.

كيفية موازنة مستويات السكر في الدم

ابدأ يومك بوجبة إفطار غنية بالبروتين، وزد من تناول البروتين.

تناول المزيد من الأطعمة الغنية بالألياف.

التوقف عن شرب القهوة على معدة فارغة.

خفض مستويات الكورتيزول الخاص بك.

- التحرك أكثر، خاصة بعد تناول الوجبة، امش لمدة 10 دقائق.

إقران الأطعمة بشكل مناسب والبقاء رطبًا.

تحقيق التوازن بين مستويات المعادن الخاصة بك.

ركز على الحصول على نوم جيد النوعية.

فكر في تناول مكملات المغنيسيوم عالية الجودة.

أشياء أخرى يجب وضعها في الاعتبار

من بين الأشياء الأخرى التي يمكن أن توفر الراحة من التعب بعد الوجبة هو التحكم في الكمية .

انتبه لما تضعه على المائدة وكميته.

من المهم أيضًا الالتزام بتوقيت تناول الوجبات، لأن تناول الطعام كثيرًا أو في وقت قريب من مهمة متعلقة بالعمل في فترة ما بعد الظهر قد يجعلك تشعر بالخمول.

تأكد من شرب الكثير من الماء لأن الجفاف يمكن أن يقلل طاقتك.

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