8 عادات يومية قد تؤذي كليتك.. لا تفرط في هذا الطعام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت: هند سامي

توجد العديد من العادات الشائعة التي يمكن أن تضر صحة كليتيك، منها الإفراط في استخدام المسكنات، وتناول كميات كبيرة من السكر، وفقا لما ذكر موقع"“myallamericancare”.

1 الإفراط في استخدام المسكنات

قد تخفف مسكنات الألم التي لا تستلزم وصفة طبية مثل مضادات الالتهاب والمسكنات من الآلام والأوجاع، لكن الإفراط في استخدامها يمكن أن يضر الكليتين، خاصة إذا كنت تعاني بالفعل من مرض في الكلى.

2 تناول كميات كبيرة من الملح

إساءة استخدام الملح أثناء الطهي يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، مما قد يؤدي بدوره إلى الإضرار بكليتيك.

3 عدم شرب كمية كافية من الماء

البقاء رطبًا بشكل جيد يسمح لكليتيك بإزالة الصوديوم والسموم من الجسم، ولكن الجفاف يمكن أن يعيق هذه العملية، إن شرب الكثير من الماء لا يساعد فقط على طرد السموم من الجسم، ولكنه يمكن أن يساعدك أيضًا على تجنب الإصابة بحصوات الكلى المؤلمة.

4 عدم الحصول على قسط كاف من النوم

الحصول على ليلة نوم جيدة أمر مهم لصحتك العامة، ولكن بشكل خاص صحة الكلى، يتم تنظيم وظائف الكلى من خلال دورة النوم والاستيقاظ، مما يساعد على تنسيق عبء عمل الكلى على مدار 24 ساعة.

5 الإكثار من تناول اللحوم

يولد البروتين الحيواني كميات عالية من الحمض في الدم، لذلك تناول الكثير من اللحوم يمكن أن يكون ضارًا للكلى، وهي حالة لا تستطيع فيها الكلى التخلص من الحمض بسرعة كافية، لذا تأكد من تناول نظام غذائي متوازن مع الفواكه والخضروات.

6 تناول كميات كبيرة من السكر

تناول الكثير من السكر يمكن أن يؤدي إلى السمنة، مما قد يزيد من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم والسكري، وهما من الأسباب الرئيسية لأمراض الكلى.

7 التدخين

التدخين مضر لقلبك ورئتيك، ولكنه مضر أيضًا لكليتيك، والأشخاص الذين يدخنون أكثر عرضة لوجود بروتين في البول وهو علامة على تلف الكلى.

8 الإفراط في التدريب

من المهم عدم المبالغة في النشاط البدني، يمكن أن يؤدي العمل الشاق لفترة طويلة جدا إلى حدوث حالة تسمى انحلال الربيدات، حيث تتحلل الأنسجة العضلية التالفة بسرعة كبيرة، ويؤدي هذا إلى تفريغ المواد في الدم بسرعة كبيرة جدا بحيث لا تستطيع الكليتان التعامل معها، ما يؤدي إلى فشلها، إذا كنت تبالغ في زيادة نشاطك، فاعمل مع مدرب بدني معتمد يمكنه مساعدتك في تعزيز تدريباتك تدريجيًا.

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