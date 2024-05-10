فيديو طريف.. طفل يخطف الموز من صديقه بطريقة كوميدية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

في واقعة طريفة، خطف طفل الموز من صديقه بطريقة خيالية، خلال تواجدهما في مدرجات ملعب مباراة البدع وأم صلال، في إطار دور الـ16 من بطولة كأس أمير قطر لكرة القدم.

الفيديو الذي انتشر على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، أظهر طفلين يجلسان في مدرجات الملعب، إذ قام أحدهما بتحويل انتباه الآخر ليخطف موزة كانت في يديه، ما أثار ضحكه وتعجبه.

وأثار الفيديو تفاعلا واسعا من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وحصد مئات الإعجابات والمشاركات.

وعبر معلقون عن إعجابهم ببراءة الطفلين وطرافة الموقف، واصفين ما حدث بـ "ألطف سرقة في العالم".

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