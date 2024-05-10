3 وصفات صحية لعمل سموزي الشمام بالمنزل.. «مشروب منعش في الصيف»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

مع اقتراب حلول فصل الصيف، تعد ربات المنازل مشروبات منعشة مختلفة لأفراد أسرهن للترطيب في الطقس الحار وبينها البطيخ والليمون بالنعناع والليمون باللبن والكوكتيل المكون من مزيج الفاكهة، ومن أبرز ما ترغب السيدات معرفته طريقة عمل سموزي الشمام المثلج إذ يساعد في إعطاء الجسم شعور بالانتعاش.

ويُمكن لربات المنازل تحضير سموزي الشمام بـ3 وصفات سهلة في وقت لا يتعدى 10 دقائق، حسب ما قدمته الشيف نجلاء الشرشابي خلال برنامجها «على قد الإيد»، عبر شاشة «سي بي سي سفرة».

مكونات سموزي الشمام بالحليب

- المقادير

كيلو شمام.

2 كوب حليب.

2 ملعقة كبيرة عسل.

كوب مكعبات ثلج.

1/2 ملعقة صغيرة فانيليا.

خطوات عمل سموزي الشمام بالحليب

- قشري الشمام ثم تخلصي من البذور وقطعيه إلى مكعبات متوسطة الحجم.

- ضعي الشمام، الحليب، العسل، مكعبات الثلج والفانيليا في الخلاط الكهربائي، وامزجيها سويًا حتى يصبح الخليط متجانسا وناعم القوام.

- ضعي السموزي في أكواب مناسبة للتقديم وقدميه مباشرة.

مكونات سموزي الشمام والتوت

- المقادير

2 كوب من الشمام المقطّع .

½ كوب من التوت المنزوع البذور.

½ كوب من اللبن بالفانيلا.

2 كوب من عصير الجوافة أو الأناناس.

طريقة عمل سموزي الشمام والتوت

- ضعي جميع المكونات معًا في الخلاّط الكهربائي وامزجيها للحصول على عصير ناعم.

- ضيفي عصير الجوافة أو الأناناس للعصير حسب الرغبة، ثم صبي السموزي في كأس التقديم وزينيه بالتوت.

مكونات عصير الشمام والموز

- المقادير

3 أكواب من الشمام المقطع.

½ كوب من عصير البرتقال.

¼ كوب من الحليب.

¾ كوب من الزبادي بنكهة الفانيلا.

ملعقة كبيرة من العسل.

خطوات عمل عصير الشمام والموز

- قطعي الشمام وجهزي المكونات الأخرى وضعيها جانبًا.

- افردي قطع الشمام على صينية مفروشة بورق الزبدة وضعيها في الثلاجة لمدة ساعة.

- اضربي الشمام في الخلاط الكهربائي حتى تحصلي على خليط ناعم.

- ضيفي المكونات الأخرى للشمام المخفوق واطحني جميع المكونات حتى تتجانس.

- اسكبي عصير الشمام في أكواب التقديم ثم قدميه باردًا.