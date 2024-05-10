أغرب شقة.. السرير في الحمام وقيمة الإيجار مفاجأة (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

أثارت شقة صغيرة في مدينة شنجهاي الصينية جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي، لأن بها سرير خلف المرحاض مباشرة، ويبلغ إيجارها نحو 300 يوان (40 دولارا أمريكيا) شهريا.

وتبلغ مساحة الشقة 53 قدما مربعا فقط (أي ما يعادل 16.1544 متر)ـ وتقع أسفل الدرج وتحتوي على غرفة نوم ومرحاض وغسالة ومرتبة وحمام ومطبخ وغرفة معيشة، وفقا لصحيفة "South China Morning Post" الصينية.

وبعد الإعلان عنها أجرها سائق بإحدى الشركات ووصفها، بأنها تحتوي على غرفة معيشة تتسع لشخص واحد فقط ولوح من الخشب يعمل كجدار يفصلها عن شقة الجيران.

وأضاف أن الشقة عبارة عن دوبلكس صغير ويقع المطبخ المزود ببوتاجاز على يسار غرفة المعيشة، وغرفة النوم والحمام على اليمين.

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