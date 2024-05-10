توابيت ومشاهد مرعبة.. امرأة تعيش في المنزل الأكثر رعبا في العالم (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

زعمت امرأة أمريكية تدعى بيكي آن جالنتين، أنها تعيش في مكان يطلق عليه "المنزل الأكثر رعبا في العالم"، ويتميز بأنه مليء بالتحف المخيفة مثل الدمى والتوابيت.

ونشأت البالغة من العمر 33 عاما في منزل يعود تاريخه إلى القرن العشرين ويقع فوق متجر للتحف يديره والدها، وهذا زاد حبها وتعلقها بالأشياء التاريخية والصور القديمة والتوابيت المرعبة، وفقا لصحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

وجمعت الفتاة مجموعة من مئات القطع الأثرية القديمة التي يقال إنها "مسكونة" واستخدمتها لتزيين منزلها بالكامل، مثل: الدمي وحقيبة من أسنان الأطفال.

وقد يصف الآخرون الشابة بأنها مريضة نفسية أو مهووسة بالموت، كما أن الأشخاص الذين يريدون التخلص من أشيائهم التي يفترض أنها مخيفة وغامضة يرسلونها إليها، وهذا يجعلها تشعر بالسعادة الشديدة.

ويعد منزلها متحفا مخيفا ومزينا بالتحف الغريبة التي يتم الحصول عليها من دور المزادات وأسواق السلع المستعملة ومراكز التسوق.

وكشفت "بيكي" أن لديهم خزائن كاملة من مستلزمات المستشفيات، وكرسي متحرك من أحد المستشفيات يُزعم أنه مسكون، والشخص الذي أعطاها إياه كان يرفض وجوده في المنزل.

كما اشترت "بيكي" قطعة تذكارية لطفل توفي عام 1906 مقابل 8 دولارات في مزاد، وسلسلة من الشعر البشري لرجل كان في السجن بتهمة القتل، وصنعها من شعر زوجة ضحيته، وزوج من الدمى أعطاها إليها أحد زملائها أدعى أنها مسكونة.

وأشارت بيكي إلى أنها كانت متوترة من هذه الأشياء، وتتضمن مجموعتها أيضا غرفة مخصصة للتوابيت، وعلى الرغم من امتلاء منزلها بالقطع الأثرية المخيفة، إلا أن "بيكي" تصر على ضرورة احترام جميع الذكريات والأرواح وتعتبر نفسها حارسة للأشياء المفقودة.

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