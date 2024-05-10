بعد زواجه من الإعلامية لينا طهطاوي.. معلومات لا تعرفها عن البلوجر محمد فرج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

يتصدر اسم البلوجر المصري محمد فرج عناوين الأخبار، ومواقع التواصل الاجتماعي، منذ زواجه مساء أمس من الإعلامية المشهورة لينا الطهطاوي.

واحتفلت الإعلامية لينا الطهطاوي مساء أمس، بحفل زفافها بأحد أكبر الفنادق، وحضر الحفل كوكبة من نجوم الفن على رأسهم تامر حسني، والعسيلي، والفنانة هنا الزاهد، وبعض البلوجر وصناع المحتوى.

زفاف لينا الطهطاوي ومحمد فرج

وظهرت العروس بإطلالة ملكية، وارتدت فستانا مرصعا بالفصوص اللامعة مع طرحة زفاف تقليدية.

واعتمدت مكياج بسيط مع إطلالتها، واختارت أن تترك شعرها الويفي منسدلا على الأكتاف.

وفي السطور التالية نستعرض أبرز المعلومات عن البلوجر محمد فرج زوج الإعلامية لينا الطهطاوي ، وفقًا لحساباته الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

من هو البلوجر محمد فرج زوج الإعلامية لينا طهطاوي؟

اسمه محمد فرج.

من مواليد 1998.

يوتيوبر مصري شهير.

تخرج في كلية التجارة.

أحد صانعي المحتوى على منصات التواصل.

يتابعه 4 ملايين على إنستجرام.

يحب الكتابة والتمثيل.