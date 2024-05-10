سيدة تستعين بابنتها المتوفاة في عملية نصب.. ما حدث صادم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

في واقعة غريبة من نوعها، قررت مسنة بريطانية استخدام ابنتها المتوفاة في عملية نصب على أشخاص يصل عددهم إلى 7، حتى تحصل على مبلغ ضخم منهم وهو 550 ألف دولار، أي ما يعادل 26 مليون جنيه مصري.

وبحسب ما ذكرته صحيفة dailymail البريطانية، خططت السيدة التي تدعى سوزان جوس، للنصب على عائلة مكونة من رجل وزوجته و5 أبناء، من خلال زعمها أن الرجل اعتدى جنسيًا على ابنتها كلوي التي فارقت الحياة عام 2006 نتيجة لحادث سير.

وظنت صاحبة الـ63 عاما، أن تلك الحيلة ستجعلها تأخذ تعويضا ضخما من العائلة السرية، خوفًا من تشويه سمعتهم، حيث اعتمدت على الأم التي تدعى جنيفر إيسلر، وتبلغ من العمر 71 عامًا، التي تخشى فضح زوجها والتأثير على أبنائها سلبًا، ما جعلها تستجيب لابتزاز سوزان.

وخسرت السيدة منزلها ومشروعها، واضطرت إلى عرض منزل العائلة إلى البيع لأنها تخلفت عن سداد القروض التي حصلت عليها لتمويل تعويضات جوس، ونتيجة لزيادة الضغوط النفسية التي تواجهها بمفردها أُصيبت بسكتة دماغية نجت منها بأعجوبة، لكن وضعها أصبح مزريا، وأصبحت تعيش من مساعدات بنوك الطعام، بالإضافة إلى انهيار زواجها.

ومع انهيار الأسرة، انتفض أحد أبناء إيسلر لمعرفة السبب، واكتشف المفاجأة التي قرر بعدها مواجهة والده بالحقيقة، ثم اللجوء إلى القضاء، من أجل وضع حد لما تعيشه والدته من معاناة طوال عام بمفردها.

وألقى رجال الشرطة القبض على جوس، وتم الحكم عليها في 5 الشهر الجاري من عام 2024، بالحبس 6 سنوات بعد اعترافها بفعلتها المقززة، واستغلال طفلتها المتوفاة صاحبة الـ14 عامًا.

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