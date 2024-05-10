علامات تظهر في القلب والعين تكشف الإصابة بسرطان البنكرياس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

يصاب بعض الأشخاص باصفرار الوجه وبياض العين المعروف باسم اليرقان، دون معرفة أن ذلك أعراض تحذيرية للإصابة بأمراض خطيرة، وفقًا لما ذكره موقع verywellhealth.

انسداد القنوات الصفراوية

بمجرد خروج البيليروبين أصفر اللون من الكبد، فإنه يرتبط بالصفراء التي تفرزها المرارة، ويمر عبر القنوات المتصلة بالبنكرياس، ويتم إفراغه في الأمعاء الدقيقة ليتم إفرازه.

إذا تم حظر أي جزء من هذا المسار وعلى وجه التحديد القناة الصفراوية المشتركة، فلن يتم التخلص من البيليروبين من الجسم ويمكن أن يتراكم في مجرى الدم.

وعادة يعود السبب لانسداد القنوات الصفراوية إلى الإصابة بحصوات المرارة، والتي تتشكل عندما تتصلب الصفراء من الكبد، وتشمل الأسباب الأخرى للانسداد الأكياس الصفراوية والتهابها، ومضاعفات جراحة المرارة ، وخطر الإصابة بسرطان القناة الصفراوية.

اضطرابات البنكرياس

يرتبط البنكرياس والمرارة عبر القناة البنكرياسية التي تندمج في القناة الصفراوية المشترك بينهم، كجزء من الجهاز الصفراوي، وينتج البنكرياس إنزيمات تساعد على هضم الطعام، وخاصة البروتينات.

يمكن للأمراض التي تصيب البنكرياس أن تسد القناة الصفراوية المشتركة وتضعف التدفق الطبيعي للبيليروبين إلى الأمعاء الدقيقة، ومن أبرزها الإصابة بالتهاب البنكرياس، والأورام أو الأكياس الحميدة، وسرطان البنكرياس.

التهاب الكبد

يمكن أن يكون التهاب الكبد حادًا ومفاجئًا وشديدًا أو مزمنًا، ومستمرًا إلى مدى الحياة، وفي كلتا الحالتين يمكن أن يؤثر الالتهاب على امتصاص البيليروبين وإفرازه، مما يؤدي إلى اليرقان.

كما يمكن أن يكون سبب التهاب الكبد لأسباب فيروسية مثل هي التهاب الكبد A، والتهاب الكبد B، والتهاب الكبد C، أو لأسباب غير فيروسية مثل الأدوية والكحول وأمراض المناعة الذاتية.

الآثار الجانبية للأدوية

يمكن أن تؤدي بعض الأدوية إلى خطر الاصابة بتسمم الكبد والتهابه إذا تم استخدامها بكثرة أو تناولها مع الكحول، وفي الحالات الشديدة يمكن أن يحدث اليرقان.

القلب والأوعية الدموية

في حالات نادرة، يمكن أن يسبب قصور القلب الاحتقاني يرقانًا خفيفًا من خلال المساهمة في حالة تعرف باسم اعتلال الكبد الاحتقاني، ونظرًا لأن العضوين متصلان عن طريق الدورة الدموية، فإن أي تغيير في الدورة الدموية من القلب يمكن أن يؤثر على صحة الكبد.

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