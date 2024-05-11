طريقة عمل بودينج النسكافيه في المنزل.. «حلوى لذيذة لأطفالك»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

البودينج من أشهر الحلويات اللذيذة والمفضلة لدى الكثيرين، وهي حلوى شهية تتميز بقوامها الكريمي ونكهاتها المتنوعة، ويعتبر بودينج النسكافيه من أشهر أنواعها لما يتسم به من مذاق رائع ومميز، لذا نستعرض في التقرير التالي طريقة عمل بودينج النسكافيه بخطوات سهلة في المنزل.

يُمكن لربة المنزل تحضير بودينج النسكافيه بمكونات متوفرة في المنزل، في وقت لا يتعدى 15 دقائق في البيت، حسب وصفة الشيف نجلاء الشرشابي، التي قدمتها خلال برنامجها «على قد الإيد»، عبر شاشة «سي بي سي سفرة».

طريقة عمل بودينج النسكافيه

المكونات:

2 كيس نسكافيه سريع الذوبان.

½ كيلو حليب.

2 ملعقة كبيرة نشا.

¼ كوب ماء مغلي.

فانيليا.

¼ كوب لبن مغلي.

4 ملاعق كبيرة سكر.

كيس بسكويت أي نوع تفضليه.

1 كوب شوكولاتة خام.

ملعقة كبيرة زيت.

طريقة تحضير بودينج النسكافيه