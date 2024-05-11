يحميك من السرطان ويخفض الضغط.. تناول هذا الطعام يفعل العجائب بجسمك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

تناول بعض الأطعمة قد يفعل العجب بجسمك، ومن بينها الزبادي الذي يمكن أن يحميك من مرض السرطان ويخفض ضغط الدم المرتفع.

الزبادي والسرطان

وبحسب موقع Healthline، فإن تناول الزبادي يوميا قد يحميك من خطر الإصابة بالسرطان، إذ جدت دراسة نشرت في المجلة الأوروبية للوقاية من السرطان أن البروبيوتيك الموجود بهذا الطعام الشهير ينتج أحماضً دهنية قصيرة السلسلة، ثبت أن لها خصائص مضادة لسرطان القولون.

الزبادي وضغط الدم

تناول الزبادي يوميا قد يساعد فى خفض ضغط الدم وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، بحسب دراسة نشرت في المجلة الأمريكية لارتفاع ضغط الدم.

الزبادي والسكري

قد يساهم تناول الزبادي في السيطرة على مستويات السكر بالدم، إذ وجدت دراسة نشرت في مجلة التغذية أنه يمكن أن يحسن حساسية الأنسولين ويقلل من خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني بفضل البروبيوتيك الموجود به والذي ينظم استقلاب الجلوكوز، ما يؤدى إلى تحسين التحكم في نسبة السكر بالدم.

فوائد أخرى

تقوية المناعة

كشفت دراسة نشرت في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية، أن البروبيوتيك الموجود بالزبادي يمكن أن يعزز الاستجابة المناعية للجسم، ما يعزز قدرة الجهاز المناعي على محاربة الأمراض.

تحسين صحة الجهاز الهضمي

يحسن الزبادي عملية الهضم بفضل البروبيوتيك، الذي يعزز نمو بكتيريا الأمعاء الصحية، ما يساعد على الهضم ومنع مشكلات الجهاز الهضمي.

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