‎ وسط صدمة وذهول المعزيين.. رجل يستيقظ ويخرج من التابوت قبل دفنه ( صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

واقعة فريدة من نوعها شهدتها مدينة الدار البيضاء بالمغرب، حيث توفي رجل لكنه فجأة عاد للحياة مرة أخرى قبل دفنه بدقائق، وسط صدمة وذعر المعزيين.

بدأت القصة عندما أُعلن عن وفاة الرجل إثر تعرضه لوعكة صحية مفاجئة، وأُقيمت الأسرة "خيمة" العزاء أمام منزله لاستقبال المعزين من أقاربه وأصدقائه، وفقا لموقع "hespress".

وبينما كان الجميع يستعد لدفن جثته في قبره، حدث ما لم يكن يتوقعه أحد، بدأ الرجل بالتحرك داخل التابوت، ثم فُتح الغطاء ليخرج حيا يُرزق.

أُصيب الجميع بالذعر والصدمة، ولم يصدقوا ما رأته أعينهم، بينما حاول آخرون مساعدته على الخروج من التابوت، والاتصال بالإسعاف.

ونُقل إلى المستشفى، وهو حاليا على قيد الحياة داخل العناية المركزة يتلقي العلاج المناسب.

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