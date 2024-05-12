هل المكملات الغذائية تساعد في تخفيف آلام المفاصل؟

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)

قال الدكتور جريجور بيرشه جرّاح العظام الألماني، إن المكملات الغذائية المحتوية على "الجلوكوزامين" و"الكوندرويتين" لا تساعد في تخفيف آلام المفاصل؛ إذ لا يمكنها تجديد أو إعادة بناء الغضاريف.

وأوضح جرّاح العظام الألماني، أن المكملات الغذائية المحتوية على "الجلوكوزامين" و"الكوندرويتين" وغيرها من "مواد تشحيم المفاصل" المزعومة ليس لها سوى تأثير "وهمي" في الدراسات واسعة النطاق.

من ناحية أخرى، أشار بيرشه إلى أن مادة "الجلوكوزامين" يمكن أن تؤثر على مستوى السكر بالدم، الأمر الذي يمثل مشكلة لمرضى السكري بصفة خاصة.

وحذر مع مضادات تخثر الدم، لا سيما الكومارين تحديدا؛ نظرا لأن المكملات الغذائية المحتوية على "الجلوكوزامين" قد تتسبب في زيادة مفعولها.