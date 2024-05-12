ما أسباب رائحة الفم الكريهة؟.. تشير إلى أمراض خطيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - يعاني معظم الأشخاص من رائحة الفم الكريهة بسبب حالات صحية خطيرة على سبيل المثال: مشكلات الأسنان والجهاز الهضمي.

ومن ضمن أسباب رائحة الفم الكريهة تسوس الأسنان وأمراض اللثة والتهاب الأسنان والبكتيريا، وتناول بعض الأدوية، والتدخين وسوء نظافة الفم وأمراض الجهاز الهضمي وتناول بعض الأطعمة مثل الثوم، وفقا لصحيفة "غازيتا" الروسية

وللتخلص من هذه المشكلة يجب الخضوع للعلاج، ولكن يمكن أن تساعد وسائل مختلفة على التخلص من الرائحة الكريهة بسرعة، باستخدام رذاذ منعش، واستخدام غسول الفم، وحلوى منعشة والعلكة أو تناول النعناع الطازج والخضراوات الورقية، مثل البقدونس وإكليل الجبل والكرفس والتفاح، الخيار، الفلفل الحلو والحمضيات للتخلص من الرائحة.

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