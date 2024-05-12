ما هي قاعدة 30-70 في بناء العلاقات؟.. «ابني حياة ناجحة مع شريك حياتك»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

يصاب الكثير من الناس بفشل في تكوين علاقات سليمة، بسبب العادات الخاطئة التي يفعلونها أثناء العلاقة وعند مقابلة شريك الحياة، وهو ما تلافته دراسة جامعة ستانفورد الأمريكية بدراسة جديدة بإتباع قاعدة 30-70 في بناء العلاقات، وهي الاهتمام نسبة 30% في بداية التعرف والوصول إلى العلاقة الارتباطية والبدء في نسبة الـ70%، وهي أن تبدأ في الاهتمام بالنسبة الأقل في البداية، بخلاف العلاقات غير السوية التي تبدأ باكتراث واهتمام بنسبة كبيرة ومع مرور الوقت يقل، لأنه ببساطة البداية كانت خاطئة.

ما هي قاعدة 30-70 في بناء العلاقات؟

تتكون العلاقات على أساس صحيح بقدرتك على الذكاء العاطفي، وهو ما تقوم عليه قاعدة 30-70، إذ تعتمد على أنه لا يجب إبداء الاهتمام الزائد في بداية العلاقة، إذ يجب أن يكون الاهتمام محدودًا بنسبة 30%، ثم تبدأ العلاقة تنشأ وتتزايد رويدا رويدا، وهو ما علق عليه جمال فرويز، أخصائي الطب النفسي والإرشاد الأسري، أن العلاقة الصحية يجب أن تكون في فترة الثلاثة أشهر الأولى بالتعرف البطيء لفترة الاستكشاف، وعدم الاهتمام أو اللهفة الشديدة، لأنها تكون خادعة ثم بعد ذلك الوصول إلى ذروة العلاقة.

تطبيق القاعدة وعوامل نجاح العلاقات

وأضاف«فرويز»، خلال حديثه لـ«هن»، أن تطبيق قاعدة 30-70، سيحميك من الوقوع في التعلُّق السريع، ناصحا باتباع التالي: