هذا ما يحدث للسكر والكوليسترول في جسمك عند شرب الحلبة

محمد اسماعيل - القاهرة - ا

كتبت: هند سامي

تحتوي بذور الحلبة على العديد من العناصر الغذائية التي تسهم في الحفاظ على صحة الجسم، مثل الفيتامينات والمعادن والألياف المفيدة لصحتنا، إليك بعض الفوائد الصحية لبذور الحلبة وفقاً لما ذكر موقع “Pharmeasy”.

فوائد بذور الحلبة

تجعل شعرك صحيا

تساعد بذور الحلبة على تقوية جذور الشعر وإعادة بناء بصيلاته التالفة، وتتمتع ببعض الخصائص الطبية التي تساعد الشعر على الحفاظ على صبغته الأصلية و تأخير ظهور الشعر الرمادي.

الحصول على بشرة مشرقة وخالية من حب الشباب

تحتوي بذور الحلبة على مادة الديوسجينين التي لها خصائص مضادة للبكتيريا ومضادة للالتهابات، الذي تساعد البشرة على محاربة حب الشباب، كما تدمر الجذور الحرة المسؤولة عن تجاعيد الجلد والبقع الداكنة والالتهابات في الجسم.

تحتوي على مضادات الأكسدة

تحتوي بذور الحلبة على مستويات من مضادات الأكسدة، التي تعمل على تأخير عملية شيخوخة الجلد وترطيب البشرة.

تعزيز فقدان الوزن

تناول ماء الحلبة قد يعزز عملية التمثيل الغذائي، وتساعد على إنقاص الوزن الزائد وقمع الشهية، وتعطي شعورا بامتلاء المعدة ما قد يقلل من الإفراط في تناول الطعام ويؤدي ذلك إلى فقدان الوزن.

تنظيم نسبة السكر في الدم

تعمل بذور الحلبة على السيطرة على مرض السكري، وزيادة حساسية الأنسولين وعمله مما يؤدي إلى خفض مستوى السكر في الدم.

تساعد في عملية الهضم

شرب الحلبة بانتظام يمكن أن يقلل من مشاكل الحموضة ومشاكل الجهاز الهضمي.

تعزيز إنتاج الحليب لدى الأمهات الجدد

تساعد بذور الحلبة على تعزيز إنتاج الحليب لدى الأمهات الجدد، كما تحتوي الحلبة على مركبات نباتية تشبه هرمون الإستروجين الذي يساعد بدوره على زيادة إدرار الحليب لدى المرضعات.

تخفيف تشنجات الدورة الشهرية

تحتوي بذور الحلبة على خصائص مضادة للالتهابات التي تساعد على تقليل تشنجات الدورة الشهرية.

تتحكم في مستويات الكوليسترول

تحتوي بذور الحلبة على مركبات الفلافونويد التي تخفض نسبة الكوليسترول السيئ في أجسامنا.

اقرأ أيضا:

شاب ينقذ فتاة بعد تمزق ملابسها.. لن تتخيل ماذا حدث (فيديو)

توابيت ومشاهد مرعبة.. امرأة تعيش في المنزل الأكثر رعبا في العالم (صور)

احذر الشيفت المسائي.. العمل ليلا يصيبك بأمراض خطيرة

4 أخطاء احذرها إذا تعرض شخص للإغماء بسبب الحرارة.. تجنب السوائل

4 أبراج مبيعرفوش يتحكموا في مشاعرهم.. عاطفيون وتصرفاتهم انفعالية