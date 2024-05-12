المايوه أغلى من سفرية المصيف .. معلومات عن هادية غالب التي أثارت الجدل وتصدرت التريند

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

مايوه بسعر سفرية المصيف هكذا سخر أحد رواد مواقع التواصل الإجتماعي بعد نشر هادية غالب فيديو عبر منصة تيكتوك تفصح عن إطلاق كولكشن جديد من المايوهات التي لديها ضجة كبيرة ما بين النجوم ومشاهير السوشيال ميديا، وقالت خلال الفيديو عن الكولكشن الجديد "دي مايوهات هادية غالب الجديدة الي بزعفليون جنيه"، وذلك سخرية منها على ارتفاع سعره.

مما اثار ذلك فضول رواد مواقع التواصل الإجتماعي، وقرروا الدخول على الموقع الرسمي لمعرفة سعر مايوه صيف 2024 لهادية غالب، حيث تتراوح أسعار المايوهات النسائية من 10 إلى 15 ألف جنيه مصري، وكان سعره خلال الصيف الماضي لم يتجاوز الـ 8 آلاف، بينما وصل سعر المايوه الرجالي إلى 4 آلاف جنيه مصري.

وجاءت تعليقات كثيرة على مقطع الفيديو، ومنها : " ليه هينقذني لو غرقت"، " هادية برن على الرقم مش بيردوا هو مش 15000"، "مايوه بتمن المصيف ذات نفسه".

من هي هادية غالب ؟

أسمها هادية غالب.

تبلغ من العمر 28 عامًا.

مواليد 20 يناير 1996.

عملت كعارضة أزياء.

تعد من أصغر سيدات الأعمال المصرية.

تعمل في مجال الموضة والترويج للسياحة.

حصلت على جائزة "Grazia Award" المخصصة في مجال الموضة والجمال.

تجيد التحدث بثلاث لغات " العربية، الإنجليزية، الفرنسية".

تعمل كارئيس مجلس إدارة شركة بيت غالب للإنتاج الإعلامي واستشارات الموضة وخدمات العلاقات العامة.

لديها علامة تجارية خاصة بصنع مايوهات السباحة للنساء والرجال.

لديها شعبية كبيرة على السوشيال ميديا بعد بدأها في نشر فيديوهات لتنسيق الملابس.

يتابعها 2.5 مليون على الانستجرام.

يتابعها 2.3 مليون على التيك توك.

@hadiaghaleb صيف السنة دي حاجة تانية!! مين جاهز لصيف #هادية_غالب و #بوركيني_هادية_غالب ٢٠٢٤!! ⛱️☀️ #whattowear #tiktokfashion #tiktoksalon ♬ original sound - Hadia Ghaleb

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