أسرع وأسهل طريقة لعمل فطيرة السجق الشرقي زي المطاعم

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

استمتعي بفطيرة السجق اللذيذة كوجبة خفيفة أو طبق رئيسي على الغذاء، وقدميها إلى جانب السلطة الخضراء لتكتمل وجبتك؛ وخلال السطور التالية، إليك طريقة عمل عجينة الفطير الأساسية، إذ يمكنك استخدام هذه العجينة لتحضير مجموعة متنوعة من الوصفات مثل الفطائر اللذيذة، وخاصة فطيرة السجق.

مكونات عجينة الفطيرة الشرقي:

2 كوب دقيق متعدد الاستعمالات.

1/2 ملعقة صغيرة ملح.

1/2 كوب زبدة باردة «قطعت إلى مكعبات صغيرة».

1/4 إلى 1/2 كوب ماء بارد.

طريقة تحضير الفطيرة الشرقي:

في وعاء كبير، اخلطي الدقيق والملح معًا.

ضيفي قطع الزبدة إلى الدقيق واستخدمي القطاعة العجين أو الأصابع لفرك الزبدة في الدقيق، حتى يصبح الخليط شبه متجانس، وتكون حبيبات الزبدة بحجم الحبوب الكبيرة.

ضيفي الماء البارد تدريجيًا إلى الخليط وامزجيه بلطف حتى تتكون عجينة.

توقفي عن إضافة الماء عندما تصبح العجينة لينة قليلاً، ويمكنها الالتصاق عند الضغط عليها باليد.

شكلي العجينة إلى كرة، ثم قسميها إلى قسمين متساويين.

ضعي كل قسم من العجينة على سطح مرشوش بالدقيق ومديها بالدقيق لتجنب الالتصاق.

استخدمي مدلك العجين لفرد كل قسم من العجينة إلى قرص بسمك متساوي.

استخدمي العجينة وفقًا لوصفة الفطائر التي تقومين بتحضيرها، سواء كانت فطائر محشوة أو فطائر مفتوحة من الأعلى.

ملاحظة: يمكن تغطية العجينة المحضرة وتبريدها في الثلاجة لمدة قصيرة (حوالي 30 دقيقة) قبل الاستخدام، وذلك لتجنب تمزقها أو تصاعدها عند الفرد.

طريقة عمل فطيرة السجق الشرقي:

المكونات:

عجينة الفطيرة

250 جرام سجق مفروم

1/2 كوب بصل مفروم

1/2 كوب فلفل أخضر مفروم

1/2 كوب فلفل أحمر مفروم

1/2 كوب جبن موتزاريلا مبشورة

4 بيضات1/2

كوب حليب

ملح وفلفل حسب الذوق

طريقة عمل الفطيرة بالسجق:

قومي بتسخين الفرن إلى درجة حرارة 180 درجة مئوية.

في مقلاة، اقلي السجق المفروم حتى يصبح لونه بنياً ويطهو تماماً، ثم قومي بإزالة الدهن الزائد.

ضيفي البصل والفلفل الأخضر والفلفل الأحمر المفرومين إلى المقلاة، وقلبي المكونات معًا حتى يذبل الخضار.

في وعاء، اخفقي البيض وضيفي إليه الحليب والملح والفلفل حسب الذوق، واخلطيهم جيداً.

قومي بفتح عجينة الفطيرة، وضعيها في صينية فرن.

قومي برش جبن الموتزاريلا على القاعدة من عجينة الفطيرة.

ضعي خليط السجق والبصل والفلفل فوق الجبن.

صبي خليط البيض المخفوق فوق الحشوة.

اخبزي الفطيرة في الفرن المسخن مسبقًا لمدة تتراوح بين 30-40 دقيقة، أو حتى تمام النضج وتتحول إلى اللون الذهبي.

بعد أن تنضج الفطيرة، قومي بإخراجها من الفرن، واتركيها تبرد قليلاً قبل تقديمها.