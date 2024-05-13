تحذير من تناول البطاطس الخضراء بسبب "السولانين"

محمد اسماعيل - القاهرة - - د ب أ

حذر المركز الاتحادي للتغذية في ألمانيا من تناول البطاطس الخضراء أو التي تحتوي على الكثير من مواضع الإنبات، لارتفاع مستوى السولانين فيها.

وأوضح المركز أن السولانين سم تنتجه البطاطس لحماية نفسها من الآفات، مشيراً إلى أن تناوله يرفع خطر التسمم الغذائي، والذي تتمثل أعراضه في الغثيان، والقيء، وحرقة الحلق، ومشاكل المعدة، والإسهال، وفقدان الوعي، والوفاة في أسوأ الحالات.

وشدد المركز على ضرورة استدعاء الإسعاف عند ملاحظة هذه الأعراض للعلاج في الوقت المناسب.

وبشكل عام، أوصى المركز بتخزين البطاطس في مكان مظلم، لأنها تُنبت بسرعة أكبر في الضوء، فتُنتج مادة السولانين السامة.