الامارات | جوائز إكسبوجر العالمية للتصوير تعود بفئتين جديدتين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن المهرجان الدولي للتصوير (إكسبوجر)، فتح باب المنافسة على جوائزه العالمية للتصوير بالدورة التاسعة للعام 2025، التي تضم سبع فئات سابقة، إضافة إلى فئتين جديدتين، واحدة للتصوير الرياضي، والأخرى للصور المُعدلة والذكاء الاصطناعي.

وتغطي الفئات المستهدفة للجائزة جميع فنون التصوير، إذ تتضمن فئات جوائز إكسبوجر العالمية للتصوير: التصوير المعماري، والتصوير بالهاتف، وتصوير المناظر الطبيعية، والتصوير الليلي، وتصوير البورتريه، وتصوير حياة الشارع، إضافة إلى الفئة المخصصة لمن تقل أعمارهم عن 18 عاماً من المقيمين في دولة الإمارات.

وتحتفي فئة «التصوير الرياضي» المستحدثة، بإبداعات العالم الديناميكي المتسم بالحركة للمصورين المحترفين والمتمرسين والهواة، وتشمل الفئة مختلف الاتجاهات الرياضية، بما في ذلك رياضة السيارات والإبحار، تشجيعاً على توثيق اللحظات الاستثنائية والرؤى الفنية الفريدة للمصورين، سواء كانت في ميادين الألعاب الرياضية أو خلف الكواليس.

كما يأتي استحداث الجائزة لفئة «الصور المعدلة والذكاء الاصطناعي» تماشياً مع التطورات الرقمية والتكنولوجية التي باتت جزءاً من عالم الإبداع الفني، وفتح عوالم جديدة للتعبير والابتكار، إذ تشجع هذه الفئة الجديدة المشاركين على تجاوز حدود التصوير الفوتوغرافي التقليدي من خلال دمج التقنيات المبتكرة، والاستفادة من الذكاء الاصطناعي في إنشاء قصص بصرية مبتكرة وملهمة. ورسخت الجائزة، على مدار السنوات الماضية، مقومات الإبداع الفني في مجالات التصوير المختلفة، إذ وثّقت إبداعات فئة «التصوير المعماري» قيمة الجمال والابتكار والأهمية الثقافية والفنية للتصميمات الهندسية وانعكاساتها على روح المدن. كما يأتي تخصيص «إكسبوجر» لفئة «المناظر الطبيعية» إيماناً بأهمية استكشاف عجائب الطبيعة والحياة البرية. أما «فئة البورتريه» فتأتي للتعبير عن قوة التصوير في عكس العاطفة والإنسانية وتوثيق الذكريات وتفاصيل الحياة. كما تُعدُّ الفئة المخصصة للصغار بمثابة منصة للمواهب الفنية ممن تقل أعمارهم عن 18 عاماً من المقيمين في دولة الإمارات، للتعبير عن شغفهم، ومشاركة رؤيتهم في مجالات التصوير المختلفة.

ويستقبل المهرجان الذي ينظمه المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة مشاركات المحترفين والهواة اعتباراً من أمس وحتى 30 أكتوبر المقبل، ويمكن للراغبين في الترشح لنيل جوائز هذه الدورة، الاطلاع على تفاصيل الفئات، والتسجيل عبر الموقع الإلكتروني: awards.xposure.net.

ويتيح «إكسبوجر» للمصورين تقديم أعمالهم الإبداعية بحد أقصى 10 صور، ويحصد الفائزون في المركزين الأول والثاني في كل فئة جوائز مالية. كما تحظى أعلى خمس مشاركات في كل فئة بفرصة لعرض أعمالهم في الدورة التالية من المهرجان.

• 30 أكتوبر المقبل الموعد الأخير لتلقي المشاركات.