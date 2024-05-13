الامارات | سيلفي بيالا تترأس تحكيم «أسبوع النقاد» بدلاً من سوروغوين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تراجع المخرج رودريغو سوروغوين عن ترؤس لجنة تحكيم «أسبوع النقاد»، إحدى الفعاليات الموازية في إطار مهرجان كان السينمائي، لتحلّ محلّه المنتجة سيلفي بيالا، كما أعلن المنظمون.

وأشار المسؤولون عن الدورة الـ63 من «أسبوع النقاد» (15 حتى 23 الجاري) إلى أنّ المخرج الإسباني تراجع «لأسباب شخصية»، من دون إضافة مزيد من التفاصيل.

وكانت بيالا من أعضاء لجنة التحكيم قبل تعيينها رئيسة لها. وحلّت محلّها في اللجنة المخرجة الفرنسية إيريس كالتنباك لتنضم بذلك إلى الممثلة الرواندية إليان أوموهير، والمصورة السينمائية البلجيكية فيرجيني سورديج، والصحافي والناقد الأميركي بن كرول.

وانطلق «أسبوع النقاد»، وهو إحدى المسابقات الموازية لتلك الرئيسة في مهرجان كان السينمائي، عام 1962 وهو مخصص لاكتشاف المواهب الجديدة، ويضم برنامجه أفلاماً هي الأولى أو الثانية لمخرجيها.

واختير 11 فيلماً للتنافس في هذه المسابقة، من بينها أعمال تايوانية («لوكوست» للمخرج كيف)، وأرجنتينية («سيمون دي لا مونتانيا» للمخرج فيديريكو لويس)، وفرنسية («لا مابما» للمخرج أنطوان شيفرولييه).