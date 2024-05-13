طريقة سحرية لتنظيف الشواية في دقائق.. «هترجع جديدة زي الأول»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تنظيف الشواية «الجريل» من المشكلات التي تواجه بعض ربات البيوت، بسبب الدهون المتراكمة وبقايا الطعام العالقة، من كثرة الاستخدام، ويمكن تلافي هذه المشكلة، باتباع مجموعة من الخطوات البسيطة، بحسب قناة cbc sofra.

المكونات:

ملح ليمون يمكن شرائه من محلات العطارة.

بيكربونات أو بيكنج صودا.

خل أبيض.

صابون سائل.

ماء ساخن.إسفنجة تنظيف.

الطريقة:

يتم تنظيف الشواية من بقايا الطعام الحلقة بها، باستخدام ملعقة أو سكين أو أي أداة، ويتم غسيل الشواية تحت المياه الجارية، حتى نتأكد من عدم وجود أي بقايا طعام، تشطف بالماء للتخلص من أي فتات للطعام.

توضع الشواية على النار ويضاف الخل الأبيض وملح الليمون والبيكنج بودر، على درجة حرارة مع متوسطة والانتباه جيدا اتجنب فورانهم.

أما الخطوة الثالثة بتوزيع الصابون السائل في أجزاء الجريل ثم يضاف الماء الساخن، ويتم فرك الدهون المتراكمة على الشواية، لإزالة الدهون وأي شيء عالق بها.