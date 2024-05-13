طريقة عمل كرات الشوكولاتة بالبسكويت.. «حضريها في دقائق»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

كرات الشوكولاتة بالبسكويت من أكثر الوصفات المفضلة لدى الصغار والكبار، إذ ترغب الأمهات في تحضيره في المنزل، خاصةً خلال فصل الصيف الذي يعزف فيه العديد من الأطفال عن تناول معظم الأطعمة، وتحاول الحصول على وصفات سلهة لتقضي وقتًا معهم، وتجعلهم يشاركونها في إعداده، باعتبارها من الحلويات الباردة الخفيفة التي لا تحتاج لتشغيل الفرن.

وخلال السطور التالية نقدم لك طريقتها على خطى الشيف نجلاء الشرشابي، في برنامجها «على قد الإيد»، المُذاع على قناة «CBC سفرة».

طريقة عمل كرات الشوكولاتة بالبسكويت

200 جرام بسكويت سادة.

نصف كوب من السكر.

ربع كوب من الكاكاو الخام.

كوب من الحليب.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

100 جرام من الزبدة المذابة.

200 جرام من الشيكولاتة.

خطوات تحضير كرات الشوكولاتة بالبسكويت

- الخطوة الأولى لتحضير كرات الشوكولاتة بالبسكويت، قومي بوضع كمية البسكويت في الخلاط الكهربائي واطحنيه على سرعة عالية ليكون ناعم للغاية، وضعيه في إناء كبير، وضيفي له السكر والكاكاو.

- الخطوة الثانية: قلبي المكونات السابقة معًا، والآن يمكنك إضافة الزبدة والفانيليا والحليب وقلبيهم جيدًا حتى تتشكل العجينة.

- الخطوة الثالثة: في إناء عميق ذوبي الشوكولاتة في بخار ماء، وابدأي بتشكيل العجينة لشكل كرات صغيرة، بعد الانتهاء من الكمية غلفيهم بالشكولاتة ثم ضعيهم على صينية، وضعيها في الثلاجة لمدة 30 دقيقة حتى تتماسك.