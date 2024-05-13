هذا ما يحدث للكلى عند تناول القهوة.. لن تتوقع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

القهوة من المشروبات الشائعة حول العالم، المعروفة بتأثيرها المُنبهة وخصائصها المضادة للأكسدة، لكن ماذا عن تأثيرها على الكلى؟ هل هي آمنة أم تشكل خطرا على صحة هذا العضو؟

تأثير القهوة على صحة الكلى

أفادت دراسة حديثة نُشرت في مجلة "زراعة الكلى لأمراض الكلى" أن شرب القهوة له تأثير إيجابي على صحة مرضى الكلى المزمن، حيث وجدت الدراسة أن تناول كمية من الكافيين يرتبط بانخفاض خطر الوفاة لدى هذه الفئة من المرضى، وفقا لموقع "ndtv".

شملت الدراسة بيانات 4863 شخصا يعانون من مرض الكلى المزمن، ووجدت أن الذين تناولوا مستويات أعلى من الكافيين كانوا أقل عرضة للوفاة بنسبة 25٪ خلال فترة المتابعة، مقارنة بمن تناولوا كمية أقل من الكافيين، وذلك لأن الكافيين معروف بقدرته على تعزيز إطلاق مواد مثل أكسيد النيتريك، وهذه المواد تعمل على تحسين تدفق الدم وتقليل ضغط الدم، ما يُفيد صحة الكلى بشكل عام.

فوائد أخرى للقهوة:

تقليل الالتهاب

يؤدي الكافيين الموجود في القهوة دورا مهما في تقليل الالتهاب، وخفض ضغط الدم، والحفاظ على صحة الشرايين.

تعزيز صحة الدماغ

يٌسهم شرب القهوة في زيادة إفراز الناقلات العصبية مثل الدوبامين والنورادرينالين، ما يعزز صحة الدماغ، وتقليل خطر الإصابة بالخرف أو مرض ألزهايمر.

تقليل أعراض مرض السكري

تساعد القهوة على تحسين قدرة الجسم على استخدام الأنسولين، وبالتالي، خفض أعراض ارتفاع مستويات السكر في الدم.

إنقاص الوزن

بفضل احتوائها على نسبة علية من الكافيين، الذي يعمل على حرق السعرات الحرارية في الجسم، ما يعزز فقدان الوزن بصورة ملحوظة.

اقرأ أيضا:

هذا ما يحدث للكبد عند تناول الخوخ.. مفاجأة

هذا ما يحدث للسكر والكوليسترول في جسمك عند شرب الحلبة

إذ وجدت هذه العلامة على البطيخ لا تتناوله وتخلص منه على الفور

8 عادات يومية قد تؤذي كليتك.. لا تفرط في هذا الطعام

سرطان القناة الصفراوية يقتل نجم صراع العروش.. ما أعراضه وأسبابه؟