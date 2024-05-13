تحميك من السرطان وأمراض الكبد.. تناول هذه الفاكهة يفعل العجائب بجسمك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

تزيد متلازمة " لينش" أو المعروفة قديما باسم "سرطان القولون والمستقيم الوراثي غير السلائلي"، من خطر الإصابة بسرطان المعدة والأمعاء الدقيقة والكبد والدماغ، لذا يجب على المصابين بسرطان القولون والمستقيم أو بطانة الرحم إجراء اختبارات جينية أو فحص الورم.

وقد يسهم الموز الأخضر في تقليل خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم لدى الأشخاص المصابين بمتلازمة لينش، وذلك بفضل محتواه على النشا المقاوم، وفقا لموقع "healthdigest".

ويمكن العثور على النشا المقاوم بشكل طبيعي في الشوفان والأرز المطبوخ والفاصوليا، ويحتوي الموز الأخضر على نسبة عالية من النشا المقاوم، لكنه قد يتحول إلى سكر عندما ينضج الموز.

وكشفت دراسة نشرت عام 2022 في مجلة الجمعية المصرية لأبحاث السرطان كيفية تأثير النشا المقاوم على خطر الإصابة بالسرطان لدى الأشخاص المصابين بمتلازمة لينش.

ووجدوا أن النشا المقاوم لن يقلل من خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم، ولكنه يقلل من خطر الإصابة بسرطانات أخرى ترتبط بمتلازمة لينش.

وتقوم البكتيريا الموجودة في الأمعاء بتفكيك النشا المقاوم، ما يحمي من السرطان، وخاصة الأنواع المرتبطة بالطفرات الموروثة.

ويعتقد الباحثون أيضا أن النشا المقاوم قد يقلل من السرطان عن طريق خفض الأحماض الصفراوية الثانوية الضارة.

كما يحتوي الموز الناضج أيضا على مركبات مضادة للسرطان، ومغذيات أخرى مقاومة للسرطان مثل الفلافونويد، وأحماض السيناميك، ومركبات البوليفينول.

كما أن الأشخاص الذين يتناولون المزيد من الموز طوال الأسبوع لديهم خطر أقل للإصابة بسرطان المريء.

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