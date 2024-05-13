تصل لـ72 مليون دولار.. عملات معدنية للبيع بسعر خيالي (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

من المقرر أن يتم طرح مجموعة العملات المعدنية الضخمة الخاصة برجل أعمال دنماركي للبيع أخيرًا بعد قرن من وفاته، ويمكن أن تجلب ما يصل إلى 72 مليون دولار.

وبحسب financialpost، اشترط لارس إميل برون في وصيته، الحفاظ على مجموعته المكونة من 20 ألف قطعة معدنية لمدة 100 عام قبل بيعها.

وأراد برون، الذي تأثر بالدمار الذي خلفته الحرب العالمية الأولى، أن تكون المجموعة بمثابة احتياطي للدنمارك، خوفا من حرب أخرى.

وبعد مرور أكثر من قرن على وفاة برون عن عمر 71 عاما عام 1923، من المقرر أن تبدأ دار "ستاكس باورز"، دار مزادات للعملات المعدنية النادرة ومقرها نيويورك، في بيع المجموعة بالمزاد العلني هذا الخريف، مع التخطيط للعديد من المبيعات على مدار السنوات المقبلة.

وتصفها دار المزادات على موقعها الإلكتروني بأنها "المجموعة الأكثر قيمة من العملات المعدنية العالمية التي يتم طرحها في السوق على الإطلاق".

وكان وجود المجموعة معروفا في الدنمارك لكن ليس على نطاق واسع، ولم يسبق للجمهور رؤيتها من قبل.

وقال نائب رئيس قسم المسكوكات في "ستاكس باورز" فيكن ييجباريان: "عندما سمعت عن المجموعة لأول مرة لم أكن مصدقا، لدينا مجموعات ظلت خارج السوق لأكثر من 100 عام لكنها معروفة للغاية على المستوى الدولي".

ولد برون عام 1852، وبدأ في جمع العملات المعدنية عندما كان صبيًا في خمسينيات وستينيات القرن التاسع عشر، قبل سنوات من بدء جمع ثروات هائلة في تعبئة الزبدة وبيعها بالجملة.

سمحت له ثروته بممارسة هوايته، وحضور المزادات وجمع مجموعة كبيرة ضمت 20 ألف قطعة نقدية وميداليات ورموز وأوراق نقدية من الدنمارك والنرويج والسويد.

بعد الدمار الذي خلفته الحرب العالمية الأولى وخوفًا من حرب أخرى، ترك برون تعليمات صارمة في وصيته بشأن المجموعة.

وجاء في نص الوثيقة: "لمدة 100 عام بعد وفاتي، ستكون المجموعة بمثابة احتياطي لمجموعة العملات والأوسمة الملكية".

ولم يمنع هذا الشرط بعض الأحفاد من محاولة كسر الوصية والحصول على أموال، لكنهم لم ينجحوا.

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