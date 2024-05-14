طعام يفعل المعجزات بصحة الرجال .. احرص على تناوله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

هناك الكثير من الأطعمة الصيفية التي لها تأثيرات مذهلة على صحة الرجال، ومنها تناول الشمام.

وبحسب ما ذكره موقع health، و menshealth، والدكتور أسامة صلاح أخصائي التغذية العلاجية في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، إليك ما يوفره تناول الشمام في صحة الرجال.

تحسين الخصوبة

يحتوي الشمام على عناصر غذائية مفيدة لصحة الرجال، ومنها الزنك الذي يعمل على تحسين من حركة وجودة الحيوانات المنوية، كما يزيد من عددها، وبالتالي يساعد ذلك على تعزيز الخصوبة.

الوقاية من السرطان

يحتوي الشمام على فيتامين سي، ومضادات الأكسدة، مما يجعلها تحارب الجذور الحرة التي تنشط الخلايا السرطانية في التكون، وحماية الصحة من الإصابة بالأمراض المزمنة.

منشط جنسي طبيعي

يساهم الشمام في زيادة مستويات هرمون التستوستيرون "هرمون الذكورة"، نظرًا لمحتواه العالي من معدن الزنك، مما يعمل كمنشط جنسي طبيعي، ويحسن من القدرة الجنسية لدى الرجال.

تقوية جهاز المناعة

يحتوي الشمام على فيتامينات ومعادن تحسن صحة الجسم، كما أنها تدعم صحة جهاز المناعة وتجعله قادر على مجابهة الأمراض المعدية، بما في ذلك فيتامين سي، ومضادات الأكسدة.

علاج ضعف الانتصاب

يحتوي الشمام على العديد من العناصر الغذائية التي تدعم صحة الرجال، ومنها البوتاسيوم الذي يحد من تكوين هرمون الكورتيزول الخاص بالإجهاد، ويحارب القلق والتوتر الذي يعد من أسباب الإصابة بضعف الانتصاب، كما يحتوي على أحماض أمينية تحسن من تدفق الدم إلى الأعضاء الحيوية بما في ذلك العضو الذكري، وبالتالي يقي من ضعف الانتصاب.

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