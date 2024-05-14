8 طرق للتغلب على الإرهاق بعد ليلة نوم مُتعبة

محمد اسماعيل - القاهرة - يعاني العديد من الأشخاص من قلة النوم، ما يؤثر سلبا على صحتهم ونشاطهم اليومي، ولكن هناك عدة نصائح للتغلب على تعب وإرهاق ليلة نوم سيئة واستعادة الانتعاش والحيوية والتركيز، وفقا لموقع "Living Strong".

- ترطيب الجسم بعد ساعات النوم القليلة، وذلك بشرب الماء أولا، ثم القهوة باعتدال.

- كما يُنصح بتناول كوب من الماء البارد بالليمون لتنشيط الجسم.

- التركيز على إنجاز المهام الأكثر أهمية، ولا تحاول القيام بكل شيء دفعة واحدة.

- ممارسة التمارين الخفيفة في الهواء الطلق.

- التقليل من التعرض لشاشات الهاتف قبل النوم، حيث يُصدر ضوءها الأزرق إشارات تُثبط إفراز هرمون الميلاتونين، المسؤول عن تنظيم النوم.

- النوم والاستيقاظ في نفس الوقت كل يوم، حتى في عطلة نهاية الأسبوع.

- النوم في غرفة مظلمة وهادئة وباردة.

- ممارسة تقنيات الاسترخاء قبل النوم، مثل التأمل أو القراءة قبل النوم بساعة.

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