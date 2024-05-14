كيف يؤثر تناول المثلجات على الجسم في الطقس الحار؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

تناول المثلجات في الطقس الحار له تأثيرات إيجابية وسلبية على الجسم، أوضحتها الدكتورة نهلة عبدالوهاب، استشاري البكتريا والمناعة ورئيس قسم التغذية الحيوية بمستشفى جامعة القاهرة لـ"الخليج 365.

الآثار الإيجابية للمثلجات في الطقس الحار

تساعد المثلجات على خفض درجة حرارة الجسم بشكل مؤقت، ما يعطي شعورا بالانتعاش والراحة النفسية في الطقس الحار.

وأضافت أن المثلجات تساعد على ترطيب الجسم، لأنها تحتوي على بعض الماء، كما تحسن من الحالة المزاجية حيث تحفز إفراز هرمون السعادة.

وأشارت إلى أن من الآثار السلبية للمثلجات عند تناولها بشكل غير معتدل ما يلي:

- مشكلات الجهاز الهضمي.

- عسر الهضم وألم المعدة.

- التأثير على الأسنان.

- التهاب الحلق.

كما نصحت بما يلي:

غسل الأسنان بعد تناول المثلجات.

تناول المثلجات باعتدال.

تجنب الأشكال الغنية بالسكر المضاف.

عدم الإفراط.

تناولها ببطء.

انتظر حتى تذوب قليلا قبل التناول.

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